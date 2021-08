33 nye smitta i Bergen – byrådet ventar på nye tiltak

innenriks

Over halvparten av dei smitta er mellom 20 og 29 år, skriv kommunen på nettsidene sine.

21 av dei smitta er nærkontaktar, to er importsmitte, medan ti har ukjend smitteveg. Totalt 1.535 personar testa seg søndag.

– Det er sjølvsagt urovekkjande med høgare smittetal. Det har ikkje vore eksplosivt, med det er for høgt. Det er ikkje ein ønskjeleg situasjon, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Måndag diskuterte byrådet om dei skulle innføre nye tiltak, men landa på å utsetje avgjerda i nokre dagar for å sjå an smitteutviklinga, melder Bergensavisen.

– Vi veit at helgerapporteringa kan vere annleis enn vekerapporteringa, derfor ønskjer vi å sjå det an i nokre dagar til for å få eit heilskapleg bilete av situasjonen, seier Husa.

Smittevernoverlegen har vorte beden om å leggje fram ei tilråding innan onsdag kveld, og tiltaka kan bli presentert torsdag.

(©NPK)