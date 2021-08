Forbruksgjelda har gått litt opp i ferien

innenriks

Den totale forbruksgjelda ligg trass i auken 8,6 milliardar under det ho gjorde ved inngangen til året, viser tal frå Norsk Gjeldsinformasjon.

– Som venta aukar forbruksgjelda etter at samfunnet har opna opp og mange har vore på ferie. Men auken er relativt svak og gir ikkje grunn til bekymring, seier Gry Nergård, forbrukarpolitisk direktør i Finans Norge i ei pressemelding.

Tala for august viser elles at kredittkortbruken har auka med éin milliard kroner den siste månadene og er no på 19,7 milliardar kroner. Dette er nytta kreditt som ikkje har forfalle til betaling enno.

