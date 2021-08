Høgsterett nektar anke over streng overgrepsdom

innenriks

Dommen i Møre og Romsdal tingrett for 124 straffbare forhold i vår vart omtalt av NRK som ein av den strengaste overgrepsdommaren i noregshistoria. Den omfattar over hundre direktesende overgrep frå Filippinane, og dessutan fysiske overgrep mot eiga dotter og eit anna barn.

Etter å ha fått anken avvist av lagmannsretten, er det no klart at nordmøringen i 50-åra heller ikkje får fremje anken sin for Høgsterett, ifølgje NRK.

Trebarnsfaren erkjende skuld for det mest vesentlege i tiltalen mot seg, men nekta for å ha forgripe seg mot sitt eige barn. Han vart dømd til 19 års fengsel.

Forsvarar John Marius Dybvik er usamd i dommen, og ønskt Høgsteretts vurdering av kor stor strafferabatt domfelte skal ha for tilståinga han har gitt.

