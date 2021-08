Høgsterett skjerpar kravet til grunngiving for tvangsinnlegging

innenriks

Bakgrunnen er ei sak i Bergen der det er tvil om ein mann som er sikta for mishandling i nære relasjonar er tilrekneleg, skriv Rett24.

Tingretten vedtok at det skulle utnemnast to rettspsykiatrisk sakkunnige, men sikta ønskte ikkje å samarbeide med desse. I staden for å påleggje mannen å underkaste seg rettspsykiatrisk undersøking etter paragraf 165 i straffeprosesslova, vedtok tingretten at mannen skulle tvangsinnleggjast.

Rettsavgjerda vart stadfesta av lagmannsretten. Høgsteretts ankeutval meiner likevel at ingen av dei to domstolane har grunngitt dette godt nok.

«Et grunnleggende utgangspunkt er som påpekt at tvungen psykiatrisk observasjon overfor en siktet som ikke allerede er varetektsfengslet, er et alvorlig tvangsinngrep. Lagmannsrettens begrunnelse viser ikke at avgjørelsen bygger på dette utgangspunktet», skriv ankeutvalet ifølgje Rett24.

«Lagmannsretten konstaterer at «siktede ikke vil samarbeide», men går ikkje inn på dei nærare omstenda i den samanhengen. Retten har dermed late vere å vurdere forhold som er av betydning ved vurderinga av om det er nødvendig å vedta tvungen innlegging», skriv dei vidare.

