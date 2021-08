Leivningar funne etter bustadbrann i Trysil

innenriks

Politiet seier til NTB at det er for tidleg å slå fast at det er den sakna kvinna som er funnen.

– Det som skjer no, er at vi vil gjennomføre ein obduksjon av desse leivningane for å kunne fastslå kven vi har funne, seier tenesteeiningsleiar Søndre Grønstad i Trysil til NTB.

Einebustaden, som var fullstendig overtent då naudetatane kom til staden måndag morgon, vart totalskadd i brannen. Kvinna som er busett på staden, er sakna, opplyser Innlandet politidistrikt. Dei pårørande er varsla.

Bustadhuset ligg i Elvdalsvegen i Trysil kommune, søraust for Innbygda. Politiet fekk melding om at huset var overtent rett før klokka 7 måndag morgon. To timar seinare var brannen under kontroll, og det var ikkje fare for spreiing.

– Det er sett i verk etterforsking i saka, og det blir jobba med å finne årsaka til brannen, seier Grønstad i ei pressemelding.

