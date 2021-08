Vestfoldbanen kan bli verande stengd i fleire veker etter brannane førre veke

innenriks

Planen var å gjenopne Vestfoldbanen for normal trafikk 9. august etter vedlikehaldsarbeidet i sommar.

På grunn av brannane, mellom anna i eit teknisk rom på Sandefjord stasjon og fleire stader langs toglinja, melder Bane Nor no at førebels prognose for mogleg opning av togtrafikken er sett til 23. august.

– Det er omfattande skadar og vi jobbar med å skaffe oss oversikt over alle ting som må bytast, seier pressevakt ved Bane Nor, Britt-Johanne Wang, til NRK måndag.

Ho opplyser at Bane Nor framleis jobbar med å undersøkje kva som var årsaka til brannane. Ein teori er at dei kan vere forårsaka av lynnedslag.

Vy har sett inn buss for tog på strekninga mellom Tønsberg og Skien.

– Bussen går litt tidlegare enn oppsett rutetid, såg sjekk Vy for avreisetidspunkt, seier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til rikskringkastaren.

