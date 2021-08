Hest skadd etter overflyging av jagarfly

innenriks

Garden ligg i Leinstrand, rett utanfor Trondheim og på andre sida av fjorden frå Forsvarets flystasjon på Ørlandet.

Hesteeigar Turid Buvik seier til Forsvarets Forum at hestane hennar er vande til å høyre flytrafikk, men at Forsvarets jagarfly 24. august i fjor flaug så lågt at hestane vart skremde. Dressurhesten Sandina bykste til og kasta seg rundt, noko som førte til at ho fekk skadar i sju ledd.

Forsvaret har utbetalt ei erstatning på 100.000 kroner til Buvik, noko som svarer til rundt halvparten av det hesten er verd. Før skaden var Sandina verdivurdert til 250.000 kroner.

Eit år seinare seier Buvik at ho truleg må avlive hesten.

– Det er ein hest som har mista livskvaliteten. Ho har det ikkje bra, sturar og har slite med å ete, seier Buvik.

Talsperson for Forsvarets operative hovudkvarter, Elisabeth Q. Eikeland, opplyser til Forsvarets forum, at Forsvaret ønskjer å unngå unødvendige belastningar på dyr.

