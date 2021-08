Mann arrestert etter knivstikking i Oslo

innenriks

Oslo-politiet vart varsla om hendinga av AMK-sentralen.

Meldinga om knivstikkinga kom like etter klokka 23 måndag kveld. Snautt to timar seinare kom meldinga om at ein mann var arrestert i ei leilegheit i nærleiken av åstaden.

Kvinna, som ikkje blir karakterisert som livstruande skadd, er ikkje kjent av politiet frå før, fortel innsatsleiar Brian Skotnes til NTB.

– Mannen er henta inn av politiet, og han er noko, men ikkje veldig godt kjent av oss. Det er ingen relasjon mellom han og kvinna, etter det vi veit per no, og angrepet kan seiast å verke som noko uprovosert, fortel han.

(©NPK)