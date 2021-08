Mann sikta for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo: – Verkar som det er tilfeldig

innenriks

– Det verkar ikkje som det er nokon relasjon og at det er tilfeldig. Det skal ikkje vere noka tilknyting mellom dei, seier fungerande leiar Ingebjørg Hansen for drapsavsnittet i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet jobbar tysdag formiddag med å få gjennomført eit avhøyr av mannen som er sikta for drapsforsøk. Hansen vil ikkje gå i detalj om hendingsgangen.

– Vi ser på det som veldig alvorleg at ein skal bli overfallen og knivstukken. Det er klart at det tek vi på høgaste alvor, seier ho.

Til Dagbladet seier Hansen at kvinna, som det først vart meld skulle vere alvorleg skadd, har komme frå hendinga med lettare skadar.

– Det går bra med vedkommande, og vi vil prøve å avhøyre henne i løpet av dagen, opplyser Hansen til avisa.

Meldinga om knivstikkinga kom like etter klokka 23 måndag kveld. Snautt to timar seinare kom meldinga om at ein mann var arrestert i ei leilegheit i nærleiken av åstaden.

Politiet har uttalt til NTB at den sikta mannen er noko kjend for politiet frå før.

(©NPK)