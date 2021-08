Oslos helsebyråd: Smitten vil auke i kjølvatnet av fellesferien

innenriks

Tysdag vart det registrert 72 nye smittetilfelle i hovudstaden, 32 over snittet dei siste sju dagane.

Det er det høgaste døgntalet sidan 5. juni, då fleire smitteutbrot blant russen trekte opp smittetalet til 93 smitta.

Smitten har gjennom sommaren stort sett halde seg på eit svært lågt nivå, der botnpunktet vart nådd 25. juli, med berre sju smitta i Oslo. No er smitten altså på veg opp.

– Auken er som venta. Det som er viktig å hugse på no, er at vi er i ein heilt annan situasjon enn i fjor sommar då vi såg ein tilsvarande auke, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Han peikar på vaksinasjonen, som stadig går framover både nasjonalt og i Oslo. To av tre har fått første vaksinedose i Noreg. I Oslo har over 500.000 innbyggjarar fått første dose, medan nærare 250.000 er fullvaksinert.

Ventar auke

Robert Steen meiner at smitten som spreier seg i hovudstaden no, ikkje er like dramatisk og kraftfull som den var før vaksinasjonen starta. Han meiner dessutan ein må sjå på tala på innlagde for å få eit betre bilete av smittesituasjonen.

– Det er vel seks innlagde koronapasientar i Oslo no, og talet har lege i underkant av ti gjennom sommaren, utan ein tydeleg auke, seier Steen.

Denne veka var det slutt på fellesferien i Noreg, og mange nordmenn er tilbake i jobb etter å ha reist både innanlands og utanlands.

– Smitten er sterkast knytt til reise. Med fellesferie og ein del reiseverksemd trur eg derfor vi må vente at smitten vil gå noko opp, og det kan òg komme ein liten auke i talet på sjukehusinnleggingar. Men dei eldste er fullvaksinerte og godt verna no, seier helsebyråden.

Trur på ein meir normal haust

På dette tidspunktet i fjor byrja smitten å auke i Oslo mellom anna som følgje av innanlandsreising og spesielt ei rekkje utbrot knytt til heimefestar. Auken heldt gradvis fram utover hausten, og i november innførte Oslo ei sosial nedstenging som skulle vare over eit halvt år.

Men denne hausten vil truleg bli meir som ein vanleg haust, anslår Steen, som likevel understrekar at han har lært å ikkje vere skråsikker på noko som helst gjennom pandemien.

Samtidig er Oslo no svært langt unna smertegrensa når det gjeld smitte.

– Sjukehuskapasitet er ikkje i nærleiken av å bli utfordra no. Kapasiteten i smittesporinga er òg veldig god, seier han.

– Førre veke vart 20.000 testa i Oslo, medan kapasiteten ligg rundt 70.000, så vi er ikkje i nærleiken av smertegrensa der.

(©NPK)