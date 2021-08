innenriks

– Er du på jakt etter ein jobb, er det ingen tvil om at det er gode moglegheiter no, seier jobbanalytikar og leier Christopher Ringvold for Finn.no Jobb til Dinside.

Blant bransjane er auken størst i helse- og omsorgsyrke i første halvår. Der er auken på 38 prosent frå same periode i 2019. Deretter følgjer butikk- og varehandelen med ein auke på 18 prosent.

Fleire bransjar er inne i ein positiv periode, særleg bransjar som tidlegare har vore hardt ramma av pandemien, ifølgje Ringvold.

