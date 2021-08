Støre vil sikre bypakkane

innenriks

Fredag heldt Arbeidarpartiet pressekonferanse ved dei gamle 6-tonnkranene på Filipstad i Oslo for å presentere ein ny vekstplan for hovudstaden.

Der kom partileiar Jonas Gahr Støre med eit varmt forsvar for dei såkalla byvekstavtalane.

– Kjem nokon med forslag om å kutte i byvekstavtalar – som skal løyse utfordringar med kommunikasjon, miljø og klima i byane – så er vi imot det, fastslo Støre.

Ifølgje han er det ikkje aktuelt for Ap å la satsinga på distrikta gå på kostnad av dei store byane.

– Set vi by opp mot land, så taper begge, sa Støre.

Sp-utspel

Det er eit utspel frå Sp-nestleiar Ola Borten Moe tidlegare denne veka som dannar bakteppet.

Borten Moe gjekk i VG hardt ut mot pengebruken i byane og viste mellom anna til at Trondheim har brukt pengar på varmekablar på busstopp.

– Vi må tole å diskutere pengebruken på bymiljøpakkane. Som land må vi ha ei felles interesse av riktig pengebruk. Når det kjem under miljøparaplyen, er nesten all pengebruk riktig, sa Borten Moe.

Støre seier seg samd at det er klokt å snu kvar stein for å sikre at pengane blir brukte fornuftig.

Men Ap-leiaren vil ikkje vere med på å kutte i byprosjekt for å bruke pengane på til dømes fylkesvegar i staden.

– Det reknestykket er eg imot, sig Støre.

– Vi har store oppgåver på fylkesvegane. Det har Arbeidarpartiet slått fast i programmet sitt at skal prioriterast framover. Men eg synest det blir ei falsk motsetning å ta ned ambisjonane på å løyse heilt avgjerande oppgåver for kommunikasjon og miljø i byane.

Ny vekstplan

I den nye vekstplanen for Oslo lanserer Ap ei rekkje satsingsområde for hovudstaden.

Ap viser mellom anna til at Oslo åleine hadde 42.000 tilsette i reiselivet før pandemien. Ap vil no arbeide for å gjere Oslo til eit attraktivt reisemål òg etter pandemien.

Eit anna viktig mål er å realisere planen om karbonfangst ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Men Ap vil ikkje love fullfinansiering til prosjektet no, og viser til at Fortum har ein søknad inne om prosjektstøtte frå EUs innovasjonsfond.

Eit tredje satsingsområde for Ap er helseindustrien, der partiet ser for seg at Oslo kan bli eit viktig knutepunkt.

(©NPK)