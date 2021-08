Samfunn tek betre vare på eldre menn enn eldre kvinner

innenriks

Verda er langt frå likestilt, og kjønnsforskjellar i ulike samfunn gjer at menn blir favorisert framfor kvinner òg i alderdommen, blir det konkludert med i ein internasjonal analyse publisert i The Lancet Healthy Longevity journal.

Analysen er den første i sitt slag som undersøkjer kjønnsforskjellar mellom eldre i 18 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Noreg kjem relativt sett godt ut av det, samanlikna med dei andre landa i undersøkinga, men også her er det ein jobb som må gjerast. Det forskarane bekymrar seg mest for, er at befolkninga i verda blir stadig eldre, og at forventa levetid for kvinner framleis i snitt er 3,3 år høgare enn for menn.

– Blant eldre i samfunnet blir dei allereie rådande kjønnsnormene styrkt. Menn held fram med å få fleire å moglegheiter, ressursar og sosial støtte, seier hovudforfattar doktor Cynthia Chen frå National University of Singapore.

– No som befolkninga i verda blire eldre i ein fart utan sidestykke, og forholdet mellom eldre kvinner og eldre menn blir venta å auke, er det eit presserande behov for å utfordre dei strukturelle og politiske skeivskapane som favoriserer menn, legg ho til.

Kjønnsgap

Forskarane sjekka levekår for befolkninga over 65 år i 18 av 35 OECD-land i perioden 2015 til 2019. Dei sjekka forskjellar mellom kjønna når det gjaldt fem område, som vart vekta ulikt. Helse (levetid og livskvalitet) vog mest, dernest produktivitet (jobb eller frivillig arbeid), grad av økonomisk likestilling og utdanningsnivå, samfunnsdeltaking og tryggleik, som inkluderer både økonomisk tryggleik og kor trygge dei sjølve kjenner seg fysisk sett, i samfunnet.

Dei fekk ein poengskår mellom 0 og 100 for kvart felt og ein totalskår. Norske menn og kvinner ligg jamt over høgt på alle område, og kjønnsforskjellen dei imellom er blant dei lågare i verda. Norske menn fekk ein skår på 69, kvinner på 61, eit gap på 8 poeng i eldre menns favør.

Det største kjønnsgapet var i Nederland med 15, der menn hadde 70 og kvinner 55 poeng.

I Sverige, Danmark og Finland var forskjellsgapene høvesvis ni, elleve og seks poeng.

På enkeltområda er norske menn og kvinner mest likestilte når det gjeld helse og velvære i alderdommen og generell likestilling, noko forfattarane av rapporten tilskriv medviten politikk og eit nasjonalt helsevesen. Våre eldre er minst likestilte når det gjeld deltaking og kjensla av å vere integrert i samfunnet. Der er menn langt meir inkludert enn kvinner i Noreg.

Ros til Noreg

Forskarane skriv i rapporten at nasjonale styresmakter bør ta tak i eldre kvinners lågare økonomiske status ved å få fleire inn på arbeidsmarknaden tidlegare i livet, sikre likelønn og høgare utdanning til fleire.

Det kjem fram av tala at det er fordelar frå arbeidsliv og utdanning som menn tek med seg inn i eldre år, og som aukar forskjellen mellom kjønna.

Medforfattar og professor John Rowe frå Columbia University, USA, rosar strategien til den norske regjeringa «Flere år – flere muligheter», der styresmaktene i 2016 sette som mål å gjere samfunnet meir aldersvennlig, og bruke betre dei ressursane eldre har for å delta og bidra.

Inkludert i dette var å redusere aldersdiskriminering og leggje betre til rette for aktivitet og deltaking. Rowe tilrår andre land å sjå til dei skandinaviske programma, for å sikre fleire år med sunt, aktivt og produktivt liv for både menn og kvinner.

(©NPK)