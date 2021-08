Alliansen blir kasta ut av Arendalsveka

innenriks

Alliansen mistar sin plass i sentrum under Arendalsveka neste veke. Det vart bestemt under eit møte i formannskapet i Arendal torsdag ettermiddag, skriv Nettavisen.

Det same skjedde i 2019.

Rådmannen i Arendal tilbaud Alliansen moglegheita til å stå på stand på Langsæ, like utanfor sentrum. Dette for at politiet skulle ha god kontroll på området.

Dette tilbodet takka Alliansen nei til, stadfestar partileiar Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Nettavisen.

– Det Alliansen no kjem til å gjere er å lage eit mobilt opplegg og gå nede i Arendal sentrum fint og pynteleg blant alle andre. Det skulle berre mangle, seier han.

(©NPK)