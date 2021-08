Dramatiske EØS-tal: Stor skepsis

innenriks

I undersøkinga har Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi) spurt kva folk ville stemt i ei folkeavstemming om norsk deltaking i EØS-avtalen. Berre 44 prosent svarer at dei ville stemt for, medan 32 prosent svarer at dei ville stemt mot. Dei siste 24 prosentane svarer «veit ikkje».

Delen som gir støtte til EØS-avtalen, er stabil frå året før, men markant lågare enn i ei liknande undersøking i 2019. Den gong svarte heile 68 prosent at dei ville stemt for EØS-avtalen.

Større EØS-skepsis

Forskar Øyvind Svendsen ved Nupi meiner undersøkinga tyder på at det er større EØS-skepsis i befolkninga enn det ein hittil har fått inntrykk av.

– Dei store styringspartia bruker ofte 60-prosenttalet til å avfeie EØS-debatten, men undersøkinga vår viser at det er større mobiliseringsgrunnlag i befolkninga rundt dette spørsmålet enn det verkar som, seier Svendsen.

Nupi-forskaren trur enkeltsaker som vindkraft-debatten og striden rundt Acer over tid kan ha bidrege til å styrkje EØS-skepsisen i folket.

– Dette er enkeltsaker som kanskje kan ha vore med på å vri opinionen i retning Senterpartiets syn om å setje Noreg framfor og vende seg bort frå Europa, seier Svendsen.

Trur debatten kjem

Han trur det kan komme ein EØS-debatt i Noreg etter erfaringane Storbritannia gjorde seg med brexit.

– Storbritannia kom betre ut av det enn mange spådde, og det kan gjere at folk tenkjer at det ikkje er så farleg å seie opp EØS-avtalen likevel, seier Svendsen.

Viss debatten først kjem, er det ein sjanse for at Noreg følgjer i det britiske fotsporet, ifølgje Svendsen.

– Det er ikkje urealistisk at ein lik debatt i Noreg vil føre til at vi går ut av EØS, seier han.

NHO slår alarm

Resultatet vekkjer oppsikt i NHO.

– Det er eit svært urovekkjande resultat viss dette viser seg å vere ein tendens, seier avdelingsdirektør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling.

– Vi har gjort regelmessige undersøkingar som viser at over tid har oppslutninga om EØS lege på rundt 60 prosent. Dersom det skulle vere ein slik nedgang i støtta, så er det svært alvorleg, seier Myhre.

Ifølgje Myhre er EØS-avtalen eitt av dei viktigaste rammevilkåra for næringslivet.

– Det er den som sørgjer for at vi tek fullt del i EUs indre marknad. Det gir oss marknadstilgang og føreseieleg vilkår, og ikkje minst at vi har like vilkår som dei europeiske konkurrentane våre, seier Myhre.

Slik vart undersøkinga gjennomførd

Det er Sentio som har utført spørjeundersøkinga på vegner av Nupi.

Det vart gjort ei tilsvarande undersøking i 2020 der same del – 44 prosent – svarte ja på spørsmålet om dei ville stemt for EØS-avtalen i ei folkeavstemming.

Same spørsmål vart stilt i 2019-undersøkinga der 68 prosent svarte at dei ville stemt for EØS-avtalen. I 2019 vart likevel undersøkinga gjort per telefon, der deltakarane ikkje fekk lese opp «veit ikkje» som svaralternativ, medan ho i dei to følgjande åra vart gjorde per internett.

I alle tre undersøkingar deltok rundt 1.000 respondentar.

Undersøkinga frå i år vart gjennomført mellom 21. og 25. mai og har 1.007 respondentar. Den blir publisert i sin heilskap denne veka.

