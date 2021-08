Kjelder til NTB: Auka smitte kan bremse vidare gjenopning

innenriks

Ei sentralt plassert kjelde seier til NTB at det vil overraske om regjeringa bestemmer seg for å gjennomføre heile trinn fire i gjenopningsplanen allereie no.

Etter det NTB kjenner til, har helsestyresmaktene tilrådd regjeringa å prioritere skule og utdanning først. Det kan mellom anna bety at avstandskravet blir fjerna i høgare utdanning før semesterstart neste veke.

Uvissa om nye lettar for utelivet er derimot større.

Deltavarianten spreier seg

Det er den aukande smitten med deltavarianten som skaper tvil om vegen vidare.

Førre veke vart det registrert 2.965 nye smittetilfelle i Noreg, ein auke på 32 prosent frå veka før.

I tillegg vil det framleis ta nokre veker før alle over 18 år har fått moglegheit til å ta første vaksinedose.

– Vi har eit litt høgt smittetrykk, så eg trur det beste er å vise til det eg og Bent sa tidlegare i veka, om at vi må ha vernet opp i befolkninga, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB på veg inn til regjeringskonferanse torsdag, der spørsmålet skulle opp til diskusjon.

Det er innkalla til pressekonferanse fredag for å orientere om utfallet av diskusjonane.

To milepålar

I eit intervju med VG tidlegare i veka viste Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til at stort sett alle over 18 år ved utgangen av denne veka vil ha fått tilbod om vaksinedose éin.

Tre veker etter første dose får ein status som verna. I VG-intervjuet omtaler Solberg dette som den første av to viktige milepålar framover:

– Den første milepålen er tre veker etter at alle over 18 år har fått tilbod om ein dose. Då er dei godt verna mot alvorleg sjukdom og død, sa Solberg til VG.

Det er altså i slutten av august.

– Den andre milepålen er når folk har fått andre dose, la Solberg til.

Regjeringas håp er at det skal vere mogleg å leve normalt – utan avstandskrav og andre avgrensingar innanlands – når alle vaksne har hatt moglegheit til å få to dosar.

Solbergs anslag er at dette vil skje mot slutten av september.

Utsett to gonger

Trinn tre i gjenopningsplanen til regjeringa vart sett i verk søndag 20. juni.

I etterkant har gjennomføringa av trinn fire vorte utsett to gonger, begge gonger på grunn av bekymring knytt til deltavarianten, som i større grad smittar vaksinerte.

Det er likevel innført enkelte lettar undervegs i juli.

Etter trinn fire kan toppidrett utøvast som normalt, avgrensingar på talet på gjester i heimen forsvinn, men offentlege arrangement blir framleis tilrådd utandørs framfor innandørs.

Trinn fire inneber òg at kravet om bordservering på serveringsstader forsvinn, men kravet om sitjeplassar til alle gjester blir behalde.