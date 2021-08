NRK-måling: Ap veks medan Høgre krympar

innenriks

Heile 11.400 veljarar frå alle valdistrikt har delteke i NRKs omfattande undersøking, som er gjennomført av Norstat mellom 28. juli og 11. august.

Ap veks med 1,4 prosentpoeng til 25,5 prosent. Høgre mistar 1,9 prosentpoeng og ligg på 21,1 prosent, medan Senterpartiet går ned 1,5 prosentpoeng til 16,2 prosent.

Sjølv om Ap er det klart største partiet, vil det likevel vere det dårlegaste valet til partiet sidan 2001 dersom dette hadde vore valresultatet. Men det ser ikkje ut til å bekymre Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Ei regjering leia av Arbeidarpartiet med Senterpartiet og SV har fleirtal på denne målinga, seier Støre, og siktar til at dei tre partia til saman har 91 mandat.

Dersom det skulle bli raudgrønt fleirtal i stortingsvalet, er det førebels stor uvisse rundt kva slags type regjering det i så fall vil bli. Sp og leiar Trygve Slagsvold Vedum går nemleg til val på ei regjering beståande berre av Arbeidarpartiet og Sp – og ikkje SV.

– No har vi sett dei siste dagane at det er fem–seks mandat som skal til for at Ap og Senterpartiet har fleirtal. Så skal veljarane avgjere samansetninga av Stortinget den 13. september, seier Vedum til NRK.

For resten av partia ser målinga slik ut: Frp 10,9 (+0,7), SV 6,9 (-0,9), Raudt 4,9 (+0,7), MDG 4,3 (+0,6), Venstre 3,3 (+0,6) og KrF 3,1 (-0,5).

(©NPK)