Raymond Johansen: – Eg har ikkje fått råd frå FHI om å stramme inn

innenriks

– Bergen har fått råd frå FHI om å stramme inn. Det går jo utover bursdagsselskap og alt mogleg, og samtidig går regjeringa ut og seier at alt blir bra i september. Det er jo ikkje like enkelt for stakkarane i Bergen å drive og setje inn forholdsvis strenge tiltak, seier Johansen til Avisa Oslo.

Aukande smitte er det òg i Oslo, samtidig som det framleis er svært få innlagde på sjukehus som følgje av korona.

– Nei, eg har ikkje fått råd frå FHI om å stramme inn. Snarare tvert imot, seier Johansen.

I Oslo er totalt 520.016 personar vaksinerte, og av desse var 276.073 ferdigvaksinert. Det vil seie at 86 prosent av befolkninga har fått minst éin vaksinedose.

(©NPK)