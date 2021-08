innenriks

Ulykka skjedde i overgangen mellom Griffenfeldts gate og Marcus Thranes gate og vart meldt i 4.30-tida.

Ambulansepersonell på staden karakteriserte syklisten som hardt skadd.

– Syklisten er medviten, men hugsar ingenting frå ulykka, seier operasjonsleiar Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet meinte først at syklisten kunne vere påkøyrd, men opplyser rundt klokka 5 at undersøkingar på staden antydar at det ikkje har vore noka påkøyring, men ei singelulykke.

(©NPK)