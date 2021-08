FHI: Kan bli opp mot 200 innleggingar

innenriks

Regjeringa vil truleg starte på trinn fire av gjenopningsplanen innan tre veker, og trur det vil vere mogleg å gå tilbake til «normal kvardag med auka beredskap» rundt midten av september på grunn av den auka vaksineleveransen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet seier til VG at ein ventar at fleire vil bli innlagt med covid-19 som følgje av gjenopninga.

– Smittetala vil halde fram med å auke noko, og vi må vere førebudde på fleire sjukehusinnleggingar. Det kan bli opp mot 200 innleggingar, men vi håpar ein ikkje kjem mykje over det, seier Bukholm til VG.

Mindre sjuke

På grunn av vaksinasjonen, trur han ikkje intensivkapasiteten vil utfordrast på same måte som før. FHI har ikkje sett eit konkret tal på kor mange innleggingar vi toler.

– Vi trur ikkje intensivkapasiteten blir utfordra på same måte som tidlegare i pandemien. Vi forventar ein auke, men trur at dei som blir innlagt ikkje blir like sjuke som i dei tidlegare bølgjene. Så dei vil handterast på ein enklare måte, seier Bukholm.

Helseminister Bent Høie (H) ville heller ikkje talfeste noka grense på kva samfunnet toler av smitte og innleggingar, men understrekar at regjeringa ikkje har nokon nullvisjon for smitte.

– Vaksinane vil hjelpe oss med å halde pandemien under kontroll, men vi må framleis leve med viruset, slik vi lever med andre smittsame sjukdommar. Det lèt seg ikkje gjere å fjerne risikoen heilt og fullt. Det inneber at nokon vil bli alvorleg sjuke og at nokon vil døy av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksinasjonen og samfunnet er opna opp igjen, seier Høie.

Usikre tal

FHI-direktør Camilla Stoltenberg kommenterte òg kva ein forventar av auke i innleggingar framover på spørsmål frå NTB under pressekonferansen på fredag.

– Modelleringa fram til utgangen august anslår rundt 77 innlagde på sjukehus. Det er vesentleg høgare enn dei siste vekene, men ikkje eit høgt tal samanlikna med tidlegare i epidemien, seier ho.

Fram mot våren anslår FHI opp mot nokre hundre innlagde i eitt av scenarioa sine.

– Tala er alltid galne, men dei kan vise ei mogleg utvikling. Nokre hundre innlagde er ikkje eit tal som overskrid kapasiteten i helsevesenet, men det er ikkje noko vi ønskjer, og heller ikkje noko vi trur vil skje, seier ho.

