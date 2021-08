FpU-arar seier dei har vorte stempla som rasistar på skuledebattar

innenriks

Rebecca Tansøy, som er med i Framstegspartiets Ungdom (FpU), seier til VG at ho under ein skuledebatt på Hellerud vidaregåande skule i Oslo i 2019 fekk tilrop frå salen og vart kalla ein rasist som vil sende alle ut av landet.

– Etterpå var det heilt forferdeleg. Elevar byrja å samle seg rundt meg på stand etter debatten og skrike ting til meg medan dei filma meg og vart ganske truande. Vaktmeisteren måtte låse opp bakdøra for meg og nokon andre debattantar, så vart eg køyrd heim i privatbil fordi eg vart jaga etter, seier Tansøy.

Også FpU-ar Rikke Sjølander seier ho har opplevd mykje hets på skulane i Oslo, Asker og Bærum og seier elevar mellom anna har prøvd å øydeleggje standen deira.

– Det samlar seg ofte store gjengar, og dei er rasande på deg fordi du står for det dei kallar «etnisk reinsing», og at eg vil kaste dei ut av landet. Ein kjenner jo at dei skal flyge på deg når som helst. Eg har òg vorte kalla Hitlers dotter, seier Sjølander.

Frp-leiar Sylvi Listhaug omtaler episodane som forkastelege, og seier at ho fryktar at medlemmer sluttar på grunn av slike opplevingar.

