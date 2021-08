Lagmannsretten skjerpar straffa for eksadvokat dømt for drapsavtale

innenriks

Dommen frå Borgarting lagmannsrett er på over hundre sider. Lagmannsretten kom einstemmig til at samla straff for dei forholda Mirmotahari var domfelte for, er fengsel i 11 år.

Dei skjerpar dermed straffa frå tingretten, som var på ti års fengsel.

Ein av forsvararane til 44-åringen, advokat Bernt Heiberg, seier til NTB at dommen vil bli anka.

– Vi gjennomgår dommen no. Mirmotahari er djupt usamd i bevisvurderinga til lagmannsretten og rettsbruk. Han held fast på at han er uskuldig, seier Heiberg.

Eksadvokaten er òg funnen skuldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfelle av vitnepåverknad og brot på kontaktforbod.

– Det var skjerpande at fleire av forholda var gjort i eigenskap av offentleg utnemnd forsvarar. Tiltalte hadde misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive omsyn tilsa ein streng reaksjon, skriv lagmannsretten i ei pressemelding.

44-åringen er òg dømd til å betale 250.000 kroner i sakskostnader.