Norsk vaksineavtale med Sverige er på plass

Avtalen gjeld fem millionar dosar i året dei to neste åra, melder Dagbladet. Regjeringa har tidlegare varsla at dei ville inngå avtale om eit slikt kjøp via EU-samarbeidet og sette av inntil 3,5 milliardar kroner til dette.

– Noreg kjøper alle vaksinane via Sverige. Det er avtalt 5 millionar dosar til Noreg i 2022 og like mange i 2023. Det finst òg moglegheit for ein opsjon på dobbelt så mange dosar i same periode, skriv den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström i ein SMS til Dagbladet.

Dosane skal brukast som oppfriskingsvaksinar viss det blir nødvendig, og avtalen sikrar Noreg tilgang til vaksinar mot nye virusvariantar.

