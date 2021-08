Tidlegare Vårt Land-redaktør: KrF kjem til å døy ut

innenriks

Mathisen kjem i dag med boka «Ingen søndagsskole» der ho tek for seg perioden ho sjølv har følgt partiet, frå 1980-talet og fram til i dag.

Overfor NRK påpeikar ho at KrF har valt det ho meiner er ein veg som ikkje er berekraftig framover. Ho meiner partiet skyv frå seg dei liberale folkekristne og har vorte eit parti for dei konservative kristne.

– Eg trur KrF ryk ut av Stortinget, anten no eller i neste val. Det at ein står fast på dei konservative røtene sine og ikkje klarer å inkludere kyrkja slik ho er no, det er dødens posisjon for KrF, seier Mathisen til rikskringkastaren.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad avviser Mathisens analyse.

– Vi står meir samla enn på lenge som eit kristendemokratisk sentrumsparti, og vi jobbar kvar dag for å vere eit landsdekkjande folkeparti med representasjon frå heile landet, seier han til NRK.

(©NPK)