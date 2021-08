Yara vurderer å trekkje seg frå kviterussisk kontrakt

innenriks

Tikhanovskaja seier til NTB at Yara bør bryte kontrakten dei har i Kviterussland, og at det kan bidra til at regimet til Aleksandr Lukasjenko fell raskare.

Ho var fredag i møte med Yara-president Svein Tore Holsether. I ein felles uttale sendt ut etter møtet, opnar Holsether for at Yara kan trekkje seg ut.

– Møtet har gitt meg større innsikt i posisjonen til Tikhanovskaja, og vi vart samde om at vi kan ha ei sterkare stemme og ta grep. Vi har vedteke å revurdere situasjonen, og ta ei avgjerd om det vidare nærværet vårt i Kviterussland innan desember, seier Holsether.

Skuldingar om menneskerettsbrot

Tikhanovskaja seier ho kom til Yara med ein bodskap om at selskap med sjølvrespekt ikkje bør samarbeide med regimet i Kviterussland.

Demonstrasjonar mot det omstridde valet i fjor der president Aleksandr Lukasjenko vart utropt til vinnar, har vorte slått hardt ned på. Vestlege land og organisasjonar har skulda regimet for menneskerettsbrot.

– Det er sjølvsagt opp til kvar enkelt bedrift kva dei gjer, men viss ein snakkar om at verdiar og menneskerettar er viktig for ein, må ein fryse samarbeidet fram til situasjonen betrar seg, seier Tikhanovskaja til NTB.

– Vil lytte

Holsether seier til TV 2 at selskapet vil lytte til uavhengige fagforeiningar og menneskerettsgrupper, men at det ikkje er nokon garanti for at dei vil halde oppe kontrakten.

– Når selskapet snakkar om uavhengige fagforeiningar, må dei forstå at alle organisasjonar i Kviterussland er gislane til regimet. Seier du eit ord imot regimet blir du øydelagd. Dette er tydeleg, seier Tikhanovskaja.

– Det er kanskje nokon i Kviterussland som seier at Yaras nærvær er nødvendig, men viss dei var i tryggleik i andre land, ville dei aldri ha sagt det, seier ho.

