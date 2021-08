Afghanistankomiteen: – FN må styrkjast i Afghanistan

innenriks

FNs tryggingsråd held eit ekstraordinært møte om situasjonen i Afghanistan måndag, etter initiativ frå mellom anna Noreg og Estland. FNs rolle blir kritisk i tida som kjem, meiner Afghanistankomiteen.

– Vi veit at FN er ønskt i Afghanistan, både av sivilbefolkninga og av Taliban, seier dagleg leiar Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen i ei pressemelding.

Ho fortel at organisasjonen opplever eit unisont ønske i Afghanistan om at FN held fram den viktige humanitære bistanden sin og utviklingsarbeidet i landet. Fleire ønskjer òg at FN bidreg i ein eventuell fredsprosess.

– FN må no styrkje rolla si i Afghanistan. Det blir avgjerande for at andre organisasjonar kan halde fram arbeidet sitt. Vi erkjenner at Afghanistan er eit farleg land å arbeide i, forklarer Kjølseth, og viser til angrepet på FN-kontoret i Herat tidlegare denne månaden.

