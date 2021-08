Flyktninghjelpen vil bli i Afghanistan og leggje press på Taliban

innenriks

Egeland seier til VG at dei vil leggje press på Taliban for at jentene i landet framleis skal få undervisning, og at dei vil stengje skulane dersom jenter ikkje får komme.

– Vi ser for oss at vi må motstå alt press for å tilsette folk som er lojale til Taliban, eller at dei skal styre hjelpearbeidet vårt, seier Egeland til VG måndag formiddag.

Hjelpeorganisasjonen har 1.600 lokaltilsette i landet, i tillegg til omtrent 40 utanlandske. Arbeidet blir leidd av den norske landsdirektøren Astrid Sletten.

– Vi har hatt Taliban-representantar på døra i så å seie alle av dei 15–16 provinsane der vi er til stades, og alle stadar har Taliban uttrykt at dei ønskjer at vi held fram hjelpearbeidet, seier Jan Egeland.

