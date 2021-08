Formidabel vekst for venstresida

innenriks

I den siste målinga som Kantar har gjort for TV 2, får dei tre partia til venstre for Arbeidarpartiet til saman 20,7 prosent.

I valet i 2017 stemde 11,6 prosent av veljarane på eitt av desse tre partia.

– Veksten er formidabel, konstaterer Johan Giertsen, som driv nettstaden Poll of polls, overfor NTB.

Kraft i veljarstraumen

I TV 2-målinga søndag får SV 9,3 prosent, Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) 6,3 prosent og Raudt 5,1 prosent.

På snittet av meiningsmålingane for juli får dei tre partia til saman 17,8 prosent oppslutning.

– Same korleis tala på raudgrøn side blir studerte, ser vi krafta i veljarstraumen til venstre for Arbeidarpartiet, skriv Giertsen på nettsida.

Samtidig som venstresida styrkjer seg, fell Sp som ein stein i TV 2-målinga. Partiet får ei oppslutning på 13,7 prosent, 2,7 prosentpoeng lågare enn førre måling.

Solid utteljing

Både MDG og Raudt ligg ifølgje målingane an til å komme over sperregrensa. Den auka oppslutninga kan dermed gi ei solid utteljing når det gjeld mandat, frå dagens to stortingsrepresentantar til 18.

MDG-nestleiar Arild Hermstad meiner at dersom partia kjem over sperregrensa, vil det gi Arbeidarpartiet store utfordringar, særleg i klimapolitikken.

– Som regjeringsparti vil dei stå i ein mykje meir krevjande situasjon, seier han til NTB.

