Havforskingsinstituttet: Varmare klima gir meir lakselus

innenriks

Ein temperaturauke på to grader er rekna som realistisk. Dersom temperaturen i sjøen til dømes aukar frå 9 til 11 grader, er det estimert at det vil gi ei dobling av smittepresset frå lakselus, skriv Havforskingsinstituttet på nettsidene sine.

– Resultata våre viser at det kan bli vanskelegare å drive berekraftig oppdrett i eit framtidig varmare klima, seier havforskar Anne Sandvik.

Klimaendringane vil føre til høgare sjøtemperatur, som igjen fører til at lakselus trivst betre, ifølgje Havforskingsinstituttet. Det vil gi betydeleg høgare smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk. Sjøtemperaturen er avgjerande for kor fort lakselus utviklar seg frå egg til vaksen lus.

– Om vinteren når det er kaldt i sjøen, utviklar lakselusene seg sakte. Det kan ta fleire «ekstra» veker før dei har utvikla seg frå larve til vaksen. Etter kvart som temperaturen stig utover våren og sommaren, går utviklinga stadig raskare. Lusene veks og formeirar seg altså raskare i varmt enn i kaldt vatn, forklarer Sandvik.

Sjømat Noreg, som er interesseorganisasjonen til sjømatnæringa, seier til NRK, at dei ikkje vil bruke funna til Havforskingsinstituttet som fasit – og at det er ein samansett situasjon.

– Vi veit frå tidlegare at dersom det blir for varmt i vatnet, får lusene kortare levetid og kan døy lettare. Og så er det sånn at Noreg er eit langt, langt land. Det er ingen tvil om at det er geografiske skilje, seier kommunikasjonssjef Øyvind André Haram.

(©NPK)