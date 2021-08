MDG vil totalfrede Oslofjorden

innenriks

– Dette er det største samanbrotet av eit økosystem som vi står framfor i Noreg, seier MDG-topp Rasmus Hansson, som også er utdanna biolog, til Aftenposten.

Han meiner at det må drastiske tiltak til for å verne fjorden mot alt som påverkar fjorden negativt.

– Ein må starte med å verne heile fjorden. Absolutt heile. Deretter kan ein undersøkje punkt for punkt kva som ikkje skadar og opne for det, seier han, og legg til at til og med bading kanskje bør setjast på pause medan ein gjer undersøkingar.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn meiner på si side at ytterlegare vern ikkje vil løyse problema fjorden står overfor.

– Vern kan vere bra på nokre område som til dømes mot utbygging. Men ein del av problema vil ikkje bli løyst med vern. Om du gjer om fjorden til ein nasjonalpark, vil du framleis ha problem med avrenning frå jordbruket gjennom elvane, seier han, og påpeikar at delar av fjorden allereie er nasjonalpark.

– Eit vern vil ikkje gi strengare krav til vasskvaliteten i eit område, fastslår han.

