Melby fekk møte førsteklassingar til skulestart

innenriks

Der var mange smånervøse og spende ansikt som møtte opp til første skuledag på Uranienborg skule i Oslo måndag morgon, fint pynta med fargerike skulesekker og musefletter.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) var blant heidersgjestene ved skulen, som fekk gleda av å ønskje dei nye elevane velkommen saman med rektor Randi Elisabeth Tallaksen.

Kunnskapsministeren helsa personleg på fleire av elevane, som fekk gå på raud løpar. Fleire hadde likevel eit godt grep om handa til mamma eller pappa på den store dagen.

Alle norske skular får opne til grønt nivå i haust sidan ei aukande grad av befolkninga no er vaksinert, som vil seie at førsteklassingar over heile landet får gjennomføre første skuledag omtrent som vanleg, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Under halvparten av tilsette i barnehagar og skular i Noreg er så langt fullvaksinert, viser tal frå førre veke, men ni av ti skal ha fått den første vaksinedosen sin.

Oslo kommune opna for drop-in vaksinasjon av lærarar måndag.

(©NPK)