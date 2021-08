Persontog til Sverige blir vurdert gjenopna

innenriks

Samferdselsdepartementet gav måndag Jernbanedirektoratet i oppdrag å sjå nærare på kva som må til for å normalisere det grensekryssande persontogtilbodet.

Persontoga mellom Noreg og Sverige har vore innstilt som følgje av innreiseavgrensingar og test- og karanteneplikt sidan 12. mars.

– Etter kvart som kvardagen normaliserer seg, er det berre positivt om reisande mellom dei to landa våre kan velje toget. Den ferske klimarapporten frå FN har gitt oss ei viktig påminning om dette, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han seier at pandemien likevel gjer det nødvendig å innrette eit koronatest- og kontrollregime som er eigna for denne typen grensekryssande trafikk. For å vareta kravet styresmaktene ha til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og korleis desse krava kan tilpassast jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet har fått til 24. august med å komme med si vurdering. Også Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Tolldirektoratet skal delta i arbeidsgruppa.

(©NPK)