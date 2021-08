Søreide: Evakueringa i Kabul kan ta tid

innenriks

Kristoffersen seier til VG at det framleis står att nokon lokalt tilsette og familiane deira i Kabul som også skal evakuerast.

Noreg stengde ambassaden og vedtok evakuering før helga. Søndag gjekk Taliban inn i Kabul.

– Vi fekk evakuert norske utsende i natt, og vi kjem til å halde fram med å bruke dei vindauga som er til å få folk evakuert. Men vi må vere førebudde på at dette er ein vanskeleg situasjon, at det kan ta tid og at vi kan møte utfordringar undervegs, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Forsvaret opplyser til NTB at dei ikkje kan seie noko meir om saka, men viser til Utanriksdepartementet. UD kan verken stadfeste eller avkrefte det Kristoffersen seier til VG.

– Eg kan stadfeste at vi i natt evakuerte tilsette, men vi er midt i ein evakueringssituasjon, så eg ønskjer ikkje å gi nokon fleire detaljar om det av omsyn til tryggleiken til dei det gjeld, seier Søreide til NTB.

– Situasjonen i Kabul er no uoversiktleg og kaotisk, og det er lite stadfesta informasjon som kjem ut derfrå, men vi jobbar på spreng med å få evakuert dei vi skal ha ut, seier ho.