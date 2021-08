Stadig fleire foreldre bekymra for at barna er spelavhengige

innenriks

– Det har byrja å ta seg opp med foreldre som ringjer og er bekymra for at barna deira har mista litt initiativ no som ting opnar opp igjen, seier leiar Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge til VG.

Han er bekymra for at mange som speler dataspel, vil slite med at dei ikkje meistrar å ta tilbake det ansvaret dei hadde før pandemien slo inn.

– Det blir liksom ikkje så viktig med den jobben eller den skulegangen, seier Pedersen.

Sidan pandemien starta, har organisasjonen merka ein auke i spelavhengnad. Men om dette vil vere eit vedvarande og aukande problem, er for tidleg å seie, meiner han.

– 2020 var eit annleis-år, og dataspelinga vart kanskje meir tydeleg fordi folk måtte vere mykje heime. Derfor kan det hende at vi har vorte kontakta av folk som heller ringjer éin gong for mykje enn éin gong for lite, seier han.

