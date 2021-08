30.000 vaksinestikk sat på barn i risikogruppene

innenriks

Lyngstad er aktiv fotballspelar på Abildsø og seier til NTB at han no kan tenkje mindre på korona. Han lovar likevel å framleis vere god med handvask og Antibac. Han fekk den første dosen av pfizer-vaksinen på bydel Bjerke vaksinesenter tysdag.

Det er far Roy Ove Lyngstad som har bede fastlegen om å påskunde vaksinen. To veker før skulestart fekk dei beskjed om at Eirik skulle vaksinerast i dag.

– Vi ønskte denne vaksinen veldig og kjenner ei viss lette no. Eg og kona mi (mora til Eirik), jobbar begge i helsevesenet og er fullvaksinerte. Vi er ikkje så bekymra for Eirik når det gjeld smitte, men det ulmar liksom i bakhovudet heile tida, seier han.

1.169 førstedosar er sette på barn i aldersgruppa 0–15 år, medan 626 har fått dose to. I aldersgruppa 16–17 har 25.078 fått første dose, medan 3.869 har fått den andre dosen sin.

FHI vedtok allereie i juni å tilrå at barn i risikogruppene skulle få koronavaksine, sjølv om risikoen for alvorleg covid-19 er låg blant barn og unge. Det skjedde i etterkant av at det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) godkjende vaksinen frå Biontech/Pfizer for aldersgruppa 12–15 år.

FHI anslo at det var mellom 2.000 og 3.000 barn og unge mellom 12 og 15 år som ville få tilbod om vaksine. Vaksinen vart godkjend allereie i februar for dei over 16 år.

