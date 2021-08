Ap-fall og Raudt under sperregrensa i ny måling – klimapartia med vind i segla

innenriks

Medan Raudt fell under sperregrensa med ei oppslutning på 3,2 prosent, fossar klimapartia fram. Venstre karar seg over sperregrensa til ei oppslutning på 4,1 prosent, medan Miljøpartiet Dei Grøne får 6,7 prosent, det beste resultatet i ei Norstat-måling for Aftenposten nokosinne.

MDG går fram 2,5 prosentpoeng frå førre måling, medan Venstre styrkjer seg med 1 prosentpoeng.

– Det er heilt fantastisk. Det er verkeleg ei folkerørsle som reiser seg i Noreg no for klimahandling. Eg trur veldig mange ser at MDG kjem til å setje klima først, seier partileiar Une Bastholm.

For Arbeidarpartiet blir det ei svak måling med ein nedgang på 2,4 prosentpoeng. Saman med SV (7,6 prosent) og Senterpartiet (17,1 prosent) er dei raudgrøne likevel klart størst, og ville fått 92 mandat i Stortinget og klart fleirtal viss dette var valresultatet.

Heile målinga (endringa frå førre måling i parantes): Raudt 3,2 prosent (-2,7), SV 7,6 (+0,3), Ap 22,1 (-2,4), Sp 17,1 (+0,1), MDG 6,7 (+2,5), KrF 2,9 (-0,1), V 4,1 (+1), H 21,9 (+0,7), Frp 8,6 (-2,1), Andre 5,8 (+2,8).

(©NPK)