Barn fortel om både gode og dårlege korona-følgjer

Dette er i tråd med den store Ungdata-rapporten som vart presentert i Arendal måndag.

– Studiane viste negative konsekvensar av pandemien på fleire område, til dømes når det gjaldt symptom på depresjon eller læring på heimeskulen. Det viktigaste funnet er kanskje likevel at det er store forskjellar, konsekvensane er ikkje jamt fordelte, skriv Folkehelseinstituttet i den nye hurtigoversikta si.

Risikoen for negative konsekvensar auka mellom anna viss barnet hadde foreldre med låg utdanning eller dårleg økonomi, eller minoritetsspråkleg bakgrunn.

Samtidig viser hurtigoversikta at mange barn og unge rapporterte om positive konsekvensar: meir nærleik og kvalitetstid i familien, eller auka konsentrasjon og mindre sosialt press på heimeskule.

– Den største forskjellen frå førre hurtigoversikt er at no finst det langt meir publisert forsking om ulike konsekvensar for barn og unge, seier prosjektleiar Heidi Nøkleby i FHI.

