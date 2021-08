Bergenspolitiet: Overdosedødsfall i vår ikkje knytt til tablettar det vart åtvara mot

innenriks

– Eg ønskjer ikkje å seie noko om type rusmiddel som vart påvist, opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

I vår gjekk bergenspolitiet ut og åtvara mot bruk av ksalol-tablettar med angstdempande og roande effekt. Åtvaringa kom etter at tre mindreårige på to dagar hadde teke overdose i området til politiet i Bergen sentrum.

Samtidig opplyste politiet at éin av dei tre, ein 17-åring, var død – utan at dødsårsaka var klarlagd. Den endelege obduksjonsrapporten slår fast at 17-åringen døydde av overdose, men det vart ikkje påviste ksalol.

Ingen har vorte arresterte eller sikta for sjølve dødsfallet. Etterforskinga er no avslutta.

