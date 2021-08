Framleis uro over norsk beredskap

innenriks

Den norske beredskapen har vore gjenstand for nitid gransking, særleg etter 22. juli-tragedien. Likevel var vi uførebudd då koronapandemien trefte oss for halvtanna år sidan, sjølv om ein mogleg pandemi stod øvst på farelista til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Kor mykje har vi lært, og korleis er situasjonen i dag, var tema då toppolitikarar og fagfolk samla seg til debatt i Arendal tysdag.

Mæland: Har styrkt beredskapen

Justisminister Monica Mæland (H) meiner regjeringa har styrkt beredskapen på ei rekkje område, mellom anna gjennom opprettinga av det nye beredskapssenteret på Taraldrud utanfor Ski.

– Men vi må heile tida jobbe for å styrkje grunnberedskapen, seier ho.

Leiar av justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er på si side lite imponert.

– Regjeringa har ikkje greidd å styrkje beredskapen i førstelinja. Eg er bekymra over den manglande evna til å lære av tidlegare kriser, seier Vågslid.

Vil ha ny kommisjon

Både Ap og Sp har teke til orde for å opprette ein totalberedskapskommisjon som skal gjennomgå alle sider av beredskapen.

– Det handlar om kva forsikringspremie vi som samfunn må vere villig til å betale. Vi treng ein grundig gjennomgang, meiner Vedum.

– Vi kan godt setje ned ein kommisjon, men ikkje no. Vi er framleis i blålysfasen i handteringa av koronakrisa, meiner Mæland.

– Det har vore kontinuerleg motstand mot dette frå regjeringa i heile regjeringsperioden. Motstanden er vanskeleg å begripe, repliserer Vågslid.

– Tja

På spørsmål om Noreg er førebudd på den neste krisa, svarer forskar Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudium eit stort «tja» – og fekk følgje av alle i panelet.

Romarheim rosar politiet og forsvaret for å ha vorte flinkare til å samarbeide, men meiner det framleis er eit problem å få ulike departement og etatar til å jobbe saman i kriser.

– Vi treng å trene på oppfinnsemd, seier han.

