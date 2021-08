Fullvaksinert sjukeheimsbebuar i Bergen døydde etter koronasmitte

innenriks

Smittevernlege Egil Bovim i Bergen meiner dødsfallet understrekar alvoret ved at vi framleis er i ein pandemi.

– Når det er mykje smitte i samfunnet, er det vanskeleg å unngå at han òg spreier seg til sjukeheimane. Det er derfor framleis viktig at vi alle er opptekne av å følgje tiltak og ha gode smittevernrutinar for å verne dei mest sårbare eldre, seier smittevernoverlegen i ei pressemelding.

Sju sjukeheimar i Bergen har smitte som påverkar drifta. Totalt er 28 bebuarar og 29 tilsette på sjukeheim no smitta.

Bergen kommune har registrert 60 nye koronasmitta det siste døgnet. Tolv av dei smitta har ukjend smitteveg. 2.931 personar testa seg i Bergen måndag.

Så langt har 8.254 personar fått påvist smitte i Bergen kommune.

