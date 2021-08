Greenpeace-aktivistar vist bort frå Arendal etter Vedum-stunt

innenriks

Aktivistane prøvde å ta seg fram til partileiar Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets arrangement i samband med Arendalsuka.

– Vi ville gi ein beskjed til Vedum om at han må ta klimakrisa på alvor. Han snakkar mykje om korleis klimaavgiftene vil ramme dei som bur i distrikta og på bygda. Men lite om korleis klimakrisa vil ramme dei som bur i distrikta, seier Halvard Raavand i Greenpeace til NTB.

– Eg synest det er eit svik av Sp og Vedum at dei ikkje tek tak i dette og sørgjer for ein politikk som kuttar utslepp slik at fiskarar og bønder ikkje mistar livsgrunnlaget, legg han til.

Aktivistane prøvde å gi Vedum FNs siste klimarapport, men vart stansa.

– Politiet reagerte hardt og vil vise bort oss frå sentrum i 48 timar. Eg synest det er uhøyrt at vi blir viste bort, seier Raavand.

Politiet i Agder stadfestar overfor NTB at fire personar vart viste bort frå sentrum.

– Eg kjenner ikkje detaljane i stuntet, men det vart teke tak i av politiet på staden med ein gong. Så vart det gjort ei taktisk vurdering av at dei fekk bli under talen, men etter talen vart dei viste bort frå sentrum, seier Knut Odde, oppdragsleiar med ansvar for Arendalsuka i Agder-politiet.

