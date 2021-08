Melby: Venstre kan samarbeide med venstresida på sikt

innenriks

– Eg er ikkje fornøgd med blokksituasjonen no, men med regjeringa vi sit i. Ambisjonen min er eit større Venstre, som kanskje kan vere ein maktfaktor på ein annan måte enn i dag. Styrken i eit sentrumsparti er jo at ein reelt kan samarbeide begge vegar. Og det meiner eg er framtida for Venstre, seier Melby i eit intervju med Vårt Land.

I intervjuet legg Melby til at ho meiner sentrumspartia ikkje lenger har eit fellesskap. Melby seier Senterpartiet har teke ei nasjonalistisk og proteksjonistisk retning under Trygve Slagsvold Vedum.

Ho seier likevel òg at alliansane på Stortinget kan forandre seg med ei ny regjering, og at på sikt kan Venstre inngå i eit budsjettsamarbeid til venstre for seg sjølv.

– Eg trur ikkje det har noka hensikt for oss å vere låst til det eine eller andre samarbeidet, seier ho.

