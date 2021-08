Ny statsadvokat i Hagen-etterforskinga

innenriks

Monica Krag Pettersen overtek etter Erik Marthinussen, som fekk ansvaret for saka etter Kirsti Guttormsen i fjor sommar, skriv VG. Marthinussen opplyser til avisa at han har fått ny jobb i Kripos frå 1. november, og at det var naturleg å overlate Lørenskog-saka til ein ny statsadvokat allereie no.

I oktober er det tre år sidan Anne- Elisabeth Hagen forsvann. Ektemannen Tom Hagen er framleis sikta for drap eller medverknad til drap. Han held fast på at han ikkje har noko med forsvinninga å gjere og nektar straffskuld. I tillegg er ein mann i 30-åra sikta for grov medverknad til fridomskrenking, men heller ikkje han erkjenner noko straffskuld etter sikting.

– Det er eit omfattande etterforskingsmateriale som eg no arbeider med å sette meg inn. Det er ei kone, ei mor og ei bestemor som er borte, og det å søkje å få oppklart kva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, og dessutan å stille ho eller dei skuldige til ansvar, er høgt prioriterte og eit svært viktig arbeid, seier Krag Pettersen til VG.

(©NPK)