Ordførar i Sør-Varanger håpar Noreg har lært av flyktningkrisa i 2015

– Vi er ein liten kommune. Å stå åleine, det var skikkeleg tøft. Det håpar eg vi slepp å gjere fleire gonger, seier Lena Norum Bergeng (Ap), som er ordførar i Sør-Varanger, til NRK.

Sør-Varanger i Aust-Finnmark opplevde store utfordringar då flyktningar kom syklande over frå Russland for seks år sidan. Ei utfordring ein ikkje var rusta for.

Om lag 5.500 asylsøkjarar frå totalt 42 nasjonar kom frå Russland til grensestasjonen Storskog i Finnmark i 2015. Noko som gjorde at grensekontrollen nesta braut saman.

– Vi stod på berr bakke. Vi hadde inga hjelp frå nasjonale styresmakter, men vi klarte det då og skal klare det igjen, seier Norum Bergeng,

Ho håpar Noreg har lært av krisa og om nødvendig, kan strekkje ut ei hjelpande hand.

– Sør-Varanger kommune er alltid klare til å ta imot dei som måtte trenge hjelp, seier ho.

