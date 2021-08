Raymond Johansen ikkje særleg bekymra over aukande Oslo-smitte

innenriks

Sist talet var like høgt, var onsdag 2. juni. Då vart det òg registrert 140 nye smittetilfelle i hovudstaden. Dei 140 registrerte tilfella som no er registrerte, er 81 fleire enn dagen før, og dessutan 58 fleire enn same dag førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 83 smitta per dag.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier til NTB ar dei venta ein auke i smittetala i Oslo i kjølvatnet av fellesferien.

– Smitten har stige i tre veker, frå eit svært lågt nivå i midten av juli. Førre veke vart 701 registrerte smitta, det høgaste smittenivået sidan byrjinga av mai, seier Johansen.

Men tala bekymrar ikkje byrådsleiaren nemneverdig.

Tre personar på sjukehus

– Sjølv med aukande smitte er det i dag berre tre personar innlagde på sjukehusa i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til samanlikning var det rundt 50 i byrjinga av mai, då vi hadde liknande nivå på smitten. Det viser tydeleg at sjukdomsbyrda blir mykje lågare når så mange er vaksinerte, og at det ikkje har så mykje for seg å samanlikne smittetala no med tidlegare i pandemien, seier Johansen.

– Vaksinasjonen vernar i stor grad mot alvorleg sjukdom, og det gjer at vi kan leve med høgare smittetal no enn vi kunne før.

Smittetala er høgast i bydelen Stovner. Der ligg smittetrykket på 327 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert 13 nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Søndre Nordstrand (301) og Alna (279).

– Hald deg heime

Bydelen Nordstrand har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 84 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert tre nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.603 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Byrådsleiaren seier det er viktig at oslofolk held fram med å følgje dei grunnleggjande smittevernreglane, så vi held smitten på eit lågast mogleg nivå til vi har fått fullvaksinert heile den vaksne befolkninga, seier Johansen.

– Hald deg heime viss du er sjuk, test deg viss du har symptom, bruk munnbind ved trengsel i kollektivtrafikken og hald avstand.

(©NPK)