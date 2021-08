Siktet etter T-baneskytinga fengsla i fire veker

innenriks

Mannen er sikta for to drapsforsøk etter at to menn i slutten av tenåra vart skotne inne i ei T-banevogn søndag kveld. Utan at det skal ha vore noka form for relasjon mellom dei involverte, skal gjerningsmannen ha fyrt av fleire skot mot offera. Det var òg fleire andre personar inne i vognsettet då hendinga skjedde.

Tysdag gav Oslo tingrett politiet fullt medhald i krava om fire vekers varetektsfengsel med brev- og besøksforbod i heile perioden. Han blir òg underlagd medieforbod og full isolasjon i to veker.

Den sikta hadde på førehand godteke kravet til politiet om varetekt og fengslingsmøtet gjekk som såkalla kontorforretning, utan at partane møtte i retten.

(©NPK)