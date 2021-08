Sju politimeisterstillingar kunngjorde – alle sitjande vil halde fram

innenriks

To av politimeisterjobbane har berre éin søkjar på lista: Finnmark og Møre og Romsdal politidistrikt. Det betyr etter all sannsyn at både Ellen Katrine Hætta i Finnmark og Ingar Bøen i Møre og Romsdal blir sitjande, skriv Politiforum.

I Innlandet og Sørvest har politimeistrane fått ein utfordrar kvar: Politiinspektør Torgeir Haugen i Politidirektoratet skal utfordre politimeister Johan Brekke i Innlandet, medan styreleiar Nasir Iftikhar utfordrar Hans Vik i Sørvest.

Dei tre siste politimeisterstillingane har fått tre søkjarar kvar. Assistent Stian Haukeland og avdelingsdirektør Kjersti Ringstad i Care and Connect vil overta for Kaare Songstad i Vest, medan i Troms vil tidlegare Eirik Jensen-sjef Einar Aas og visepolitimeister Einar Sparboe Lysnes utfordre Astrid Elisabeth Nilsen.

I Trøndelag er det distriktsleiar Anders Sjøtrø i Utrykkingspolitiet og kapteinløytnant Christopher Francis Nilsen-Gjerdingen som prøver å ta jobben framfor nasen på sitjande politimeister Nils Kristian Moe.

(©NPK)