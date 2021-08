Solvang brukte upublisert lobby-rapport i klimadebatten i Arendal

innenriks

Under debatten på måndag i Arendal argumenterte Bastholm for at det vil ha ein klimaeffekt om Noreg sluttar med olje og gass. Ho refererte til uavhengig forsking frå SSB i argumentet sitt, men vart kontra av Solvang som viste til ein rapport frå Rystad Energy som seier det motsette.

Dagbladet får stadfesta at rapporten er bestilt av interesseorganisasjonen Norsk olje og gass. Denne opplysninga kom ikkje med då Solvang refererte til rapporten.

– NRK bør så klart òg vere kritiske til rapportar som er bestilte av ei enkeltnæring med stor økonomisk interesse, seier Bastholm, og legg til at ho synest det er uheldig at Solvang brukte ein upublisert rapport ho sjølv ikkje hadde kjennskap til.

NRK seier på si side at kontakten med Norsk olje og gass og Rystad var ein del av ordinært researcharbeid. Redaktør i NRKs nyheitsdivisjon Knut Magnus Berge, som svarer på vegner av Solvang, erkjenner likevel at dei kunne opplyst tydelegare kvar rapporten kom frå.

– Vi kunne sikkert opplyst om dette betre. Men poenget vårt var å få fram at dette er eit punkt det er strid om, seier Berge til Dagbladet.

