innenriks

Det opplyser forsvararen til mannen, advokat Daniel Storrvik, til NTB.

– Han samtykkjer til fengsling. Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning med mindre dommaren krev fysisk oppmøte, skriv Storrvik. Han vil ikkje grunngi kvifor klienten nektar å la seg avhøyre av politiet.

Politiet skriv tysdag formiddag at dei har sikta mannen for to drapsforsøk, og at dei ber om fengsling i fire veker med brev- og besøksforbod, og dessutan isolasjon i to veker.

