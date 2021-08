70.000 av den uønskte pukkellaksen fanga i Noreg i år

innenriks

Til samanlikning var talet berre 13.000 for éin månad sidan, skriv NRK.

– Sjølv om det var forventa at det skulle komme mykje pukkellaksar, er eg overraska over at det vart så mykje. Eg vil beskrive det som dramatisk, seier forskar Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforsking.

Ein har sett inn ein storoffensiv for å fjerne og hindre den upopulære og framande pukkellaksen i å gyte. Berre i Aust-Finnmark er 50.000 pukkellaksar fanga, i det som er fleire område prioriterte frå Miljødirektoratet.

